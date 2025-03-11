В Уфе стартовали соревнования по мини-лапте

Башкирия является изобретателем этой дисциплины. В лапте существует две дисциплины. Лапта как таковая на большой площадке на открытом воздухе. И мини-лапта, для того чтобы спортсмены могли круглый год проявлять себя в игре с битой и малым мячом.

Сергей Фокин, президент Федерации русской лапты России