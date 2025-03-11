В Уфе стартовали соревнования по мини-лапте

В Уфе стартовали Всероссийские соревнования по мини-лапте среди студентов, посвящённые памяти участника СВО Роберта Ягафарова. Торжественное открытие турнира прошло в Башкирском аграрном университете. Эти старты проводятся впервые. Роберт Ягафаров добровольцем отправился в зону специальной военной операции и погиб в 2024 году. Большую часть своей жизни он отдал работе тренера по лапте.

На самом деле, такие соревнования призваны в первую очередь показать спортсменам то, насколько они тоже вовлечены в наше общее дело, в нашу общую победу.

Артем Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан

В соревнованиях принимает участие 18 команд из 7 субъектов страны. Среди них Ярославская, Челябинская, Оренбургская и Тюменская области, Удмуртская республика. Турнир будет проходить до 14 марта. Всего в рамках соревнований будут проведено 45 игр.

Башкирия является изобретателем этой дисциплины. В лапте существует две дисциплины. Лапта как таковая на большой площадке на открытом воздухе. И мини-лапта, для того чтобы спортсмены могли круглый год проявлять себя в игре с битой и малым мячом.

Сергей Фокин, президент Федерации русской лапты России
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