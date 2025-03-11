В Уфе стартовали соревнования по мини-лапте

В Уфе стартовали Всероссийские соревнования по мини-лапте среди студентов, посвящённые памяти участника СВО Роберта Ягафарова. Торжественное открытие турнира прошло в Башкирском аграрном университете. Эти старты проводятся впервые. Роберт Ягафаров добровольцем отправился в зону специальной военной операции и погиб в 2024 году. Большую часть своей жизни он отдал работе тренера по лапте.
В соревнованиях принимает участие 18 команд из 7 субъектов страны. Среди них Ярославская, Челябинская, Оренбургская и Тюменская области, Удмуртская республика. Турнир будет проходить до 14 марта. Всего в рамках соревнований будут проведено 45 игр.