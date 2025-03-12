Ансамбль им. Гаскарова выступил с сольным концертом в Кремлевском дворце

Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова впервые выступил с сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Кадрами с выступления на своей странице в соцсетях поделился Радий Хабиров.
На главной площадке страны гаскаровцы представляют программу «Танцы народов мира». Глава Башкортостана подчеркнул символичность выступления – 11 марта считается днем рождения ансамбля.
В первом отделении зрители увидели классику башкирской хореографии и танцевальные композиции, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во втором отделении гаскаровцы представили танцы народов мира.
Радий Хабиров поздравил прославленный ансамбль и отметил, что творческие коллективы республики пользуются популярностью за пределами Башкортостана. Уже совсем скоро, 8 апреля, в Большом театре выступит труппа нашего академического театра оперы и балета. Они представят московским зрителям балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь».