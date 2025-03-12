В Башкирии для ветерана СВО установили «умный дом»

«Умный дом» для ветерана СВО. В Башкортостане еще одному бойцу адаптировали жилье для комфортного проживания. Владимир Дунаев из села Иглино ушёл на передовую с начала СВО по собственному желанию.

При выполнении боевых задач получил серьезные травмы, которые привели к инвалидности. Мужчина награждён медалями за мужество и отвагу, проявленные в боях. Из-за последствий от травм закрывать бытовые потребности стало сложнее. Так, Владимир отправил заявку в госфонд «Защитники Отечества» на адаптацию жилья, и вскоре ее взяли в работу. Теперь благодаря установке «умного дома» бойцу будут обеспечены комфортные условия проживания.