Жители Чишминского района отправили три фуры гумпомощи на СВО

Три фуры гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации из Чишминского района. Они будут доставлены в разные локации, где служат чишминцы и другие представители Башкортостана. В составе гумконвоя стройматериалы, металлические профили, три транспортных средства, питьевая вода. Благодаря помощи местных аграриев и фермерских хозяйств решили доставить бойцам свежее мясо.