Программа «Герои Башкортостана» заинтересовала представителей других регионов

Программа «Герои Башкортостана» заинтересовала представителей разных регионов России. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал председатель Общественной палаты республики Данияр Абдрахманов. Со старта программы «Герои Башкортостана» в ней зарегистрировались уже более 900 участников спецоперации. И это не только представители нашей республики, а 30 регионов страны.
Проект является продолжением федеральной программы «Время героев», цель которой – формирование резерва высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. В настоящее время продолжается этап регистрации, который продлится до 31 марта. Узнать подробности и подать заявку вы можете на сайте героибашкортостана.рф.