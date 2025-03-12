Программа «Герои Башкортостана» заинтересовала представителей других регионов

Мы видим, что и программа, и республика интересны представителям других регионов. И сами наши герои, участники СВО заинтересованы в том, чтобы по возвращении отучиться и принести пользу республике на самых разных поприщах, в том числе на управленческом. Мы ждем еще большей активности. Уверен, что программа будет крайне востребована.

Данияр Абдрахманов, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан