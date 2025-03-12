В Уфе прошёл концерт к 55-летию кафедры народных инструментов УГИИ

В Уфимском институте искусств прошел концерт в честь 55-летия кафедры народных инструментов. На одной сцене выступили как студенты учебного заведения, так и его выпускники, добившиеся успеха, а также заслуженные и народные артисты республики.

Открыли концерт сольные номера, затем зрителей порадовали дуэты и ансамбли. К слову, в зале были и гости из Поднебесной. В Уфе представители индустриального парка Российско-Китайского торгово-экономического сотрудничества г. Шэньян знакомятся с вузами республики. В институте сейчас учатся 16 студентов из Китая.