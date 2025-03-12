В Уфе врачи провели сложную операцию 80-летней пациентке

В уфимском Республиканском кардиологическом центре врачи провели сложную рентгенохирургическую операцию. 80-летняя пациентка была экстренно госпитализирована с симптомами одышки и болей в груди. Во время коронарографии у неё был обнаружен критический стеноз аортального клапана, что вызвало серьёзные проблемы с работой сердца.

Рентген-хирурги и функционалисты провели операцию в два этапа. Сначала было выполнено стентирование коронарных артерий, а затем через катетер установлен искусственный клапан, который ввели через бедренную артерию.

Операция заняла 1,5 часа. Уже на следующий день после операции пациентка смогла встать на ноги, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.