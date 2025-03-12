В Башкирии горе-мать бросила своего ребенка

Жительница Ишимбая была привлечена к административной ответственности за равнодушие к собственному ребенку. По информации республиканской службы судебных приставов, 36-летняя мать долгое время не выплачивала алименты на содержание несовершеннолетнего сына и не проявляла интерес к его жизни.

Выяснилось, что она ведет аморальный образ жизни и не собирается исполнять решения суда. Сейчас малыш находится на обеспечении государства.