Врачи Башкирии спасли женщину с гниющей почкой

В Салавате врачи спасли жизнь 64-летней женщины с гниющей почкой. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение пациентка поступила с сильными болями в пояснице справа и температурой тела до 39 градусов. Оказалось, женщина испытывала подобные симптомы уже две недели, но к врачам не обращалась. После первичного осмотра пациентку госпитализировали в урологическое отделение с предварительным диагнозом «острый пиелонефрит».
Дополнительные обследования показали, что правая почка не функционирует, и у пациентки развился пионефроз — гнойное воспаление почки. Несмотря на проводимую антибактериальную терапию, состояние пациентки не улучшалось. Врачи приняли решение провести операцию, так как существовала угроза сепсиса — инфекции крови. Во время операции было обнаружено множество гнойных образований на поверхности правой почки. Учитывая серьёзность состояния и отсутствие функции почки, врачи приняли решение удалить правую почку.
После операции пациентка находилась под наблюдением в палате интенсивной терапии, а на следующий день её перевели в урологическое отделение. Восстановление прошло без осложнений, швы сняли на десятый день после операции. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, она будет находиться под наблюдением врача-уролога в своей поликлинике.
Фото: министерство здравоохранения РБ.