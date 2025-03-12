Врачи Башкирии спасли женщину с гниющей почкой

После операции пациентка находилась под наблюдением в палате интенсивной терапии, а на следующий день её перевели в урологическое отделение. Восстановление прошло без осложнений, швы сняли на десятый день после операции. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, она будет находиться под наблюдением врача-уролога в своей поликлинике.