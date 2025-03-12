В Башкирию для подписания военного контракта приезжают жители других регионов

В Башкортостан приезжают специально, чтобы подписать контракт на военную службу. Об этом сегодня нашей съемочной группе рассказал боец с позывным «Ворон». Он сам родом из Оренбургской области, работал на Севере по вахте. Решил пойти по стопам своего дяди, который подписал контракт. Военнослужащий с позывным «Ворон» приехал в Башкортостан специально.
В Уфе, на базе детского лагеря «Черемушки», работает единый центр «Защитник», где в режиме одного окна можно оформить или даже восстановить документы, пройти медосмотр, проконсультироваться. Для комфорта организовано трехразовое питание и гостиница для иногородних. Военнослужащие также могут пройти обучение по некоторым дисциплинам, например, оказанию первой помощи.
В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после – ежемесячно от 210 тысяч в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.