В Башкирию для подписания военного контракта приезжают жители других регионов

В Башкортостан приезжают специально, чтобы подписать контракт на военную службу. Об этом сегодня нашей съемочной группе рассказал боец с позывным «Ворон». Он сам родом из Оренбургской области, работал на Севере по вахте. Решил пойти по стопам своего дяди, который подписал контракт. Военнослужащий с позывным «Ворон» приехал в Башкортостан специально.