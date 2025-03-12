В Уфе показали, как проходит удаление катаракты

Каждый шестой взрослый человек и подавляющая часть населения старше 80 сталкиваются с катарактой. По словам специалистов, это самое распространенное заболевание глаз. Сегодня благодаря новейшему диагностическому и лечебному оборудованию врачам удается выявить недуг на ранних стадиях. Многие пациенты узнают о проблеме во время диспансеризации и профилактических осмотров. Так, во втором микрохирургическом отделении городской клинической больницы №8 специалисты ежедневно проводят порядка 45 операций по удалению катаракты.

Все столы операционного бокса заняты пациентами, потому что единственный эффективный способ лечения катаракты – это операция. Сегодня замену помутневшего хрусталика на искусственную линзу проводят и на ранних стадиях развития болезни.

В день каждый врач оперирует минимум по 5-6 пациентов. Хирургическое вмешательство проводится без наркоза и выполняется при помощи ультразвука.

В среднем операция длится 10-15 минут. За это время специалисты удаляют помутневший хрусталик, на его месте имплантируют искусственную линзу.

В уфимской городской клинической больнице три подразделения, где оказывают офтальмологическую помощь, используя новейшее диагностическое оборудование. Современные методы исследования позволяют выявить различные заболевания глаз на более ранних стадиях. Но чтобы выявить заболевание, нужно регулярно проходить профилактические осмотры.