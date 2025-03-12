В Уфе состоялся турнир по танцевальному спорту

В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошёл турнир «Кубок Пасте» по танцевальному спорту. Это ежегодный старт в Уфе, в котором участие принимают представители Оренбургской и Челябинской областей, Республик Башкортостана и Татарстана. Соревнования были поделены на две категории.

До обеда выступали новички — это те, кто только делает первые шаги в большом спорте. А уже во второй половине дня свои навыки демонстрировали опытные танцоры. Они выступали в соло и в парах. С каждым годом количество участников растет, в этот раз на паркете состоялось порядка тысячи выходов спортсменов.