Волейбол и хоккей: уфимские команды готовятся к важным матчам

Уфимский волейбольный клуб «Динамо-Урал» провел первый матч в розыгрыше плей-офф российской Суперлиги. Башкирская команда в рамках 1/8 финала на выезде встречалась с командой «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя. Соперники сумели оказать сопротивление только в первом сете. Уфимцы выиграли его со счетом 28:26.

Две следующие партии «Динамо-Урал» взял более уверенно — 25:14 и 25:18. В результате 3:0 победа башкирского коллектива. Ответная игра пройдет в столице Башкортостана в субботу, 15 марта, в 17:00 в спорткомплексе «Динамо». Уфимский «Салават Юлаев» в четверг проведет первую игру после недельного перерыва. Команда Виктора Козлова примет на своем льду московское «Динамо».

Прямая трансляция этой встречи начнется на телеканале БСТ в 18:45. Сейчас «юлаевцы» находятся на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В регулярном чемпионате башкирской команде осталось провести пять игр, в том числе две домашние.