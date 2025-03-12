В Башкирии в 2025 году откроются шесть новых поликлиник

Ещё в девяти проведут капитальный ремонт. Полным ходом строительство идёт в Благовещенске. Там возводят здание детского медучреждения. Поликлиника сейчас обслуживает 12 тыс. маленьких пациентов. Поэтому было принято решение возвести более приспособленное и современное здание.
Парочка жирафов, несколько мишек и котиков — и вот уже простое дизайнерское решение делает кабинет педиатра куда приятнее. Но, несмотря на старания медиков, кардинально улучшить условия они в силах. Сейчас приём маленьких пациентов идёт в старом здании, куда также за медпомощью приходят и взрослые.
С лета прошлого года медики прямо из своих окон могут наблюдать за масштабной стройкой. В рамках программы модернизации первичного звена возводится здание детской поликлиники. Несколько лет назад стало понятно, что больнице, обслуживающей не только город, но и Благовещенский район, старое здание стало мало. Проект нового создавался уже совместно с медиками. Кто как не они знают, чего особенно не хватает.
Услышаны и пожелания родителей. В новом здании будут работать кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар.
В планах — ввести в эксплуатацию шесть поликлиник. Помимо Благовещенска, в Учалах, Янауле, Аскино, Бакалах и Аскарово. В этом году в республике заработают более 130 ФАПов, часть из них уже открыли.
Фельдшерско-акушерские пункты — это самая близкая на селе медицинская помощь. Здесь же пациенты могут приобрести необходимые лекарства. Для деревень вдали от райцентров и городов это спасение.
Девять поликлиник в этом году ожидает капитальный ремонт. А уже к концу месяца распахнет свои двери новый хирургический корпус кардиоцентра. Это девятиэтажное здание с операционными и современным оборудованием. Коечный фонд благодаря ему увеличится вдвое.