Мед из Башкирии признан лучшим на международном уровне

Илишевские пчеловоды забрали призовые места международного конгресса «Пчела и человек: Россия и дружественные страны». Участие в конкурсе приняли более 800 пасечников из 35 стран мира. Лидирующие места на подобных проектах — знак качества для медовиков.

Последние приготовления перед тем, как пчелы проснутся. Территорию пасечник очищает от снега, проверяет ульи. Часть из которых перезимовали в омшанике, а вот часть в утепленных домиках прямо на улице. Пчеловодством Марат Идрисов занимается с 2009 года в родном для него Илишевском районе. Не единожды он призер медовых конкурсов. Одна из последних побед — завоеванные медали на международном конгрессе «Пчела и человек».

Марат начал заниматься пчеловодством благодаря субсидированию, тогда у него было 40 ульев, сейчас 150. На сегодняшний день реализует сладкий продукт и пчелопакеты. Несмотря на то, что липового меда в прошлом году было мало, именно по этому виду башкирские пасечники завоевали призовые места.

Сразу пять медалей забрали Диана Закиева, ее супруг Рустем и папа Ильшат Ибрагимов за липовый и гречишный мед. Каждый из них на конкурсе заявлялся как отдельный участник. Их можно назвать династией пасечников, дело развивается еще от дедушки. Совсем недавно в Уфе они открыли магазин фирменной продукции на любой вкус.