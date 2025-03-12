85 лет в танце: ансамбль Гаскарова отпраздновал юбилей в Кремле

Ансамбль Файзи Гаскарова выступил с сольным концертом в самом сердце страны, в Кремлевском дворце. Историческое событие пришлось в день рождения коллектива, 11 марта.

В предвкушении концерта удержаться от танцев под звуки курая непросто, да и не нужно. Успели потанцевать те, кто пришел вовремя, без опозданий, остальным пришлось постоять в очереди, которая выстроилась из желающих попасть на гаскаровский концерт.

То, что здесь, в сердце самой России, мы представляем, — это, по сути, наверное, мы имеем символическое значение. Такой символ дружбы всех народов. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Юрта с башкирскими красавицами, яркая фотозона и выставка с брендами республики, но главный из них все же будет на сцене. Среди гостей концерта и те, кто уже побывал в республике, полюбил ее культуру и вновь готов вернуться.

Гаскаровцы выступали в разных странах мира, даже на площадке штаб-квартиры ЮНЕСКО, где и получили медаль пяти континентов. Но сольный концерт в Кремлевском дворце — это событие, кульминация праздничных мероприятий в честь 85-летия ансамбля.

Жирную точку поставили лучшими танцами ансамбля. Это и ставшая классикой «бурзяночка», и новые выступления, посвященные военным событиям 1812 года и нынешней спецоперации. Зрители оценили мастерство танцоров.