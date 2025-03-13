В Башкирии неизвестные подожгли велосипеды и снегокат в подъезде

В Янауле в ночь с 12 на 13 марта неизвестные подожгли велосипеды и снегокат в подъезде жилого дома на улице Якутова. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, огонь вспыхнул на лестничной площадке первого этажа двухэтажного здания.

В результате сгорели два детских велосипеда, снегокат и два рулона линолеума. Пожарные ликвидировали возгорание в три часа ночи. В ходе тушения им удалось вывести одного человека с помощью маски спасаемого, ещё четверо эвакуировались самостоятельно.