В Башкирии виновника смертельной аварии отправили на лечение

Благовещенский районный суд отправил на принудительное лечение 38-летнего жителя Нуримановского района. Мужчина стал виновником смертельной аварии.
Автомобилист без разрешения взял машину и поехал на ней по автодороге Благовещенск-Павловка. В салоне находились три пассажира. Мужчина не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с легковым авто. Одна пассажирка скончалась на месте происшествия, ещё двое – на больничной койке.
Эксперты установили, что мужчина имеет хроническое психическое расстройство. Болезнь лишает его возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности, применив принудительную меру медицинского характера.