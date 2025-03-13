В Башкирии виновника смертельной аварии отправили на лечение

Автомобилист без разрешения взял машину и поехал на ней по автодороге Благовещенск-Павловка. В салоне находились три пассажира. Мужчина не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с легковым авто. Одна пассажирка скончалась на месте происшествия, ещё двое – на больничной койке.