Из Башкирии в зону СВО проводили очередную партию бойцов после отпуска

Участники специальной военной операции из нашей республики после отпуска сегодня вновь отправились на передовую. Проводить военнослужащих пришли их жёны, дети, родители, друзья и коллеги. В течение двух недель воины полка «Башкортостан» и мобилизованные отдыхали в семейном кругу. В зону проведения СВО солдат и офицеров доставят на комфортабельных автобусах.