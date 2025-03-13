Из Башкирии в зону СВО проводили очередную партию бойцов после отпуска

Участники специальной военной операции из нашей республики после отпуска сегодня вновь отправились на передовую. Проводить военнослужащих пришли их жёны, дети, родители, друзья и коллеги. В течение двух недель воины полка «Башкортостан» и мобилизованные отдыхали в семейном кругу. В зону проведения СВО солдат и офицеров доставят на комфортабельных автобусах.
Напомним, что в Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, увеличились. Они получат разово 2 миллиона рублей, а после – ежемесячно от 210 тысяч. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей.
Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник», который работает в регионе с октября прошлого года. Также в республике действуют около 40 мер поддержки в отношении ветеранов спецоперации и членов их семей.