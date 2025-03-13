В Башкирии задержали водителя с рекордным числом нарушений

В Уфимском районе задержали злостного нарушителя ПДД и неплательщика штрафов. Сотрудники ДПС составили на него 66 административных протоколов. Об этом сообщил неравнодушный гражданин, который заподозрил, что водитель автомобиля «Шкода Фабия» может быть в состоянии алкогольного опьянения. По ориентировке инспекторы остановили машину в селе Авдон.

Выяснилось, что 49-летний мужчина из Стерлитамака имеет 145 нарушений ПДД на сумму 65 тысяч рублей. За попытку уклониться от исполнения наказаний в отношении него было составлено 65 протоколов. Кроме того, водитель отказался пройти медосвидетельствование, что стало основанием для еще одного административного протокола.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов оформили необходимые документы и отправили автомобиль на штрафстоянку для принудительного исполнения.