В Уфе прошел батл «Кисти против нейросетей»

Кисти против нейросетей. В Уфе прошел батл по цифровому искусству. В творческих заданиях соревновались художники и IT-специалисты. За отведенное время нужно было создать картины. Местом необычного состязания стала «Фабрика будущего». Все это в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Минэкономразвития и Министерства предпринимательства республики.

13-летний Демид Хайбуллин – самый юный участник соревнований, с нейросетями на ты. Он умеет задавать нужные параметры, чтобы искусственный интеллект выдал результат. Но писать таким образом картину – первый опыт.

Абракадабра, фантазия, любовь, медицина, верность. Демид и художница из команды напротив должны создать полотно, которое отразит эти слова. А вот Марату Ханову нужно было написать через нейросети портрет с натуры.

Оппонент Марата – художник Радик Мусин. В его руках кисть работает быстрее искусственного интеллекта. Буквально пять минут, и уже четко видны черты мужского портрета. Радик как творец не боится конкуренции нейросетей.

Другой паре участников предстояло выяснить, кто лучше напишет репродукцию картины Ахмата Лутфуллина «Три женщины». Художница Эльвира Фатыхова к битве с искусственным интеллектом относится по-философски.

Организатором таких соревнований выступил центр «Мой креативный бизнес» Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства республики. Развитие креативных индустрий является одним из приоритетных направлений для республики. Минэкономразвития стремится создать среду, в которой творческие предприниматели смогут успешно реализовывать свои проекты и идеи.