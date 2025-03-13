В Уфе пристав помог мужчине с приступом эпилепсии

В Дёмском районном суде Уфы пристав пришёл на помощь мужчине с приступом эпилепсии. Об этом рассказали в пресс-службе. 

Фото №1 - В Уфе пристав помог мужчине с приступом эпилепсии

В здание суда пришёл 34-летний мужчина. Выйдя в коридор, он почувствовал резкое ухудшение здоровья. Мужчина начал терять сознание и упал головой вниз. Рядом сидящий полицейский начал звонить в скорую, а судебный пристав Рафаэль К. оказал упавшему первую помощь. Он повернул голову пострадавшего набок и обеспечил возможность дыхания.  

Прибывшие врачи отметили, что чёткие действия судебного пристава помогли предотвратить тяжкие последствия припадка. Житель Уфы был госпитализирован.

Фото: Дёмский районный суд г. Уфы.

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