В Уфе пристав помог мужчине с приступом эпилепсии

В Дёмском районном суде Уфы пристав пришёл на помощь мужчине с приступом эпилепсии. Об этом рассказали в пресс-службе.

В здание суда пришёл 34-летний мужчина. Выйдя в коридор, он почувствовал резкое ухудшение здоровья. Мужчина начал терять сознание и упал головой вниз. Рядом сидящий полицейский начал звонить в скорую, а судебный пристав Рафаэль К. оказал упавшему первую помощь. Он повернул голову пострадавшего набок и обеспечил возможность дыхания.