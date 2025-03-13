В Уфе ветераны СВО открыли музей батальона им. Шаймуратова

Ветераны спецоперации открыли в Уфе музей батальона имени Минигали Шаймуратова. Сами нашли помещение, обустроили, собрали экспозицию, пишет в соцсетях глава республики. Важно, что и после возвращения домой бойцы не расстаются. Именно здесь они собираются, общаются.

Музей расположен по ул. Ленина, 43. Радий Хабиров также напомнил, что многие из присутствующих ветеранов СВО подали заявки на участие в программе «Герои Башкортостана» цель которой – подготовить военнослужащих для работы в управленческой команде. Заявки принимаются на сайте героибашкортостана.рф до 31 марта 2025 года.