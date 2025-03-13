В Уфе стартовал форум «АРТ-Курултай»

В Уфе стартовал V Международный культурный форум «АРТ-Курултай». Фестиваль ежегодно проводится в столице республики с 2021 года при поддержке и участии Главы Башкортостана Радия Хабирова. В мероприятии примут участие деятели культуры, представители общественных организаций, руководители государственных и муниципальных учреждений культуры.
Форум стартовал с заседания коллегии Минкульта республики, на котором подвели итоги нацпроекта «Культура». Также будет работать секция «Финансовое благополучие – основа стабильного развития отрасли».
Завершится «АРТ-Курултай» 14 марта концертом российского пианиста, солиста Московской академической филармонии Вадима Руденко.