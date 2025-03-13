В Уфе прошёл бизнес-форум China Connect 2025

В Уфе состоялся бизнес-форум China Connect 2025, посвященный возможностям сотрудничества с Китаем. Мероприятие собрало на одной площадке экспертов и представителей бизнеса для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества с китайскими производителями и поставщиками.

Участники форума смогли получить практические знания по таким темам, как параллельный импорт, особенности таможенных проверок, финансовые модели работы с китайскими партнерами, специфика продвижения товаров из Китая на российских маркетплейсах и оптимизация логистики. Кроме того, специалисты делились опытом по созданию и реализации собственных торговых марок.