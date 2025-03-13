В Башдраме готовятся к премьере спектакля «Дядя Ваня»

В Башкирском драматическом театре готовятся к премьере нового спектакля «Дядя Ваня» по произведению Чехова. Её режиссером стал Степан Пектеев из Санкт-Петербурга. Актёры будут вести диалоги и разговаривать со зрителями на башкирском языке.
Ранее уроженец Марий Эл Степан Пектеев ставил пьесу у себя на родине на марийском языке. Ближе к лету коллективы театров двух республик объединятся для участия в фестивалях. Музыкальные композиции созданы в кинематографичном стиле.
Стоит отметить, что «Дядю Ваню» в Башдраме демонстрировали в 1954 году. Произведение тогда ставила режиссер Шаура Муртазина. Зрители смогут увидеть спектакль вновь – сегодня и завтра.