Биатлонисты из Башкортостана завоевали бронзу чемпионата России

Две бронзовые награды завоевали башкирские биатлонисты на чемпионате России. Сегодня в Тюмени состоялся суперспринт. Это гонка, которая состоит из двух самостоятельных стартов, проходящих за один день, – квалификации и финала.
Первыми на дистанцию вышли мужчины. Тройку призёров замкнул Антон Бабиков. На четырех огневых рубежах он допустил три промаха и финишировал с отставание 8,8 секунды. У женщин Елизавета Каплина, представляющая Башкортостан, допустила две ошибки в стрельбе и замкнула тройку сильнейших с отставанием в 9,7 секунды.