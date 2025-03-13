Спортсмены из Башкирии завоевали награды чемпионата ПФО по панкратиону

Башкирские борцы завоевали россыпь наград на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по панкратиону. Соревнования прошли в Йошкар-Оле и собрали около 1000 спортсменов из 13 субъектов нашей страны.

В этом году в составе сборной Башкортостана собралось рекордное количество спортсменов – 180 человек. Они выступали в семи возрастных категориях. Из них 118 борцов отобрались на чемпионат и первенство России, которое пройдет в мае в Новосибирске и в Сочи. На окружном старте наши спортсмены составили серьезную конкуренцию своим соперникам.