Спортсмены из Башкирии завоевали награды чемпионата ПФО по панкратиону

Башкирские борцы завоевали россыпь наград на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по панкратиону. Соревнования прошли в Йошкар-Оле и собрали около 1000 спортсменов из 13 субъектов нашей страны.
В этом году в составе сборной Башкортостана собралось рекордное количество спортсменов – 180 человек. Они выступали в семи возрастных категориях. Из них 118 борцов отобрались на чемпионат и первенство России, которое пройдет в мае в Новосибирске и в Сочи. На окружном старте наши спортсмены составили серьезную конкуренцию своим соперникам.
Ежегодно башкирские борцы поднимаются на пьедестал почёта как окружных, так и всероссийских соревнований. В этот раз они вновь не дали шансов на победу соперникам и остановились на первом общекомандном месте, завоевав 53 золотых, 28 серебряных и 37 бронзовых наград.