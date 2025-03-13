В Башкирии назвали количество выданных лицензий на использование недр

Некоторые СМИ Башкирии сообщили: в регионе количество выданных лицензий на использование недр увеличилось в 5 раз. Корреспонденты «Башинформ» обратились в профильные ведомства и выяснили, что эта цифра ошибочная.
Здесь нужно пояснить: часть полезных ископаемых принадлежит республике, другая часть — федеральная. На республиканскую часть лицензию выдает министерство природопользования, а на федеральную часть — Роснедра.
«В Башкирии за два месяца 2025 года выдали 61 лицензию. 45 из них – на воду, а 16 – на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых, в основном песчано-гравийной смеси в Краснокамском, Уфимском, Бирском и Дюртюлинском районах».
В 2024 году за аналогичный период лицензии не выдавали. В январе — феврале 2023 года недропользователи получили 37 лицензий, из них 24 на подземные воды и 13 на общераспространенные полезные ископаемые», — говорит министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.
Федеральные Роснедра выдали в этом году в Башкортостане всего три лицензии, например, на добычу известняка на цементное сырье. Год назад таких же лицензий было тоже три, а в 2023 году – одиннадцать.
Таким образом, мы видим сокращение числа лицензий, выданных федеральными ведомствами и небольшой рост «местных» лицензий, преимущественно для водоснабжения.