Рекордные инвестиции: Башкирия привлекла почти 784 млрд рублей в экономику

По итогам прошлого года объём инвестиций в экономику республики составил почти 784 млрд рублей. Это рекордное для Башкортостана значение показателя, которое на 10% выше, чем в 2023 году. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании инвестиционного комитета. По его словам, нужно довести годовой объем до триллиона рублей.