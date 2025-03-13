Рекордные инвестиции: Башкирия привлекла почти 784 млрд рублей в экономику

По итогам прошлого года объём инвестиций в экономику республики составил почти 784 млрд рублей. Это рекордное для Башкортостана значение показателя, которое на 10% выше, чем в 2023 году. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании инвестиционного комитета. По его словам, нужно довести годовой объем до триллиона рублей.
На заседании также рассмотрели новые инициативы. Так, в Чишминском районе построят молочный комплекс «Сафаровский». Дополнительные мощности позволят увеличить поголовье крупного рогатого скота до 2,5 тысяч коров, а объём производимого молока — до 10 тысяч тонн в год. Инвестору возместят часть затрат на закупку племенного скота.
Еще один проект — новый дилерский центр Минского автозавода в Уфе, в районе села Нагаево. Инвестору также окажут содействие в оформлении земельного участка. В свою очередь, предприниматели из Стерлитамака рассказали о планах построить два многофункциональных центра по ремонту авто. По итогам обсуждения проекты получили статус приоритетных. Администрация Стерлитамака также окажет содействие в оформлении земельных участков.