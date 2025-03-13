Радий Хабиров посетил музей батальона Шаймуратова

Жители и гости Уфы могут посетить Музей батальона имени Шаймуратова. Его открыли на улице Ленина. Сегодня военную экспозицию осмотрел Радий Хабиров. Сами бойцы называют музей местом силы, там проходят встречи и важные события, оборудована мастерская для изготовления сувенирной продукции.

Боевые товарищи вместе мечтали создать музей батальона имени Шаймуратова еще на передовой. Сегодня - теперь уже ветеран спецоперации Дмитрий Жуков по завету друзей эту идею воплощает в жизнь. В итоге место стало больше, чем музей. Здесь хранится память.

Осколки боеприпасов, личные вещи, шевроны, именной флаг - каждый экспонат музея хранит историю солдат. Ветераны организовали мини-мастрескую - своими руками делают сувенирку - часть содержится в музее, часть отправляется на передовую. Главе республике тоже вручили подарок - на память.

Место встречи шаймуратовцев находится по адресу улица Ленина, 43. Такая своеобразная штаб-квартира создавалась для бойцов и ветеранов. Но хранители музея готовы показать экспозицию широкой аудитории.

Батальон имени Минигали Шаймуратова был создан в 2022 году. Бойцы зарекомендовали себя на передовой как сильная, единая команда. У подразделения есть своя благотворительная организация. Она занимается отправкой гуманитарных грузов воинам из Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что проведет встречу с ветеранами батальона и представителями фонда.

Ребята говорят, что для них это место намоленное. Важно, что и после возвращения домой бойцы подразделения не расстаются. Именно здесь они собираются, общаются. И наша задача – подумать, как сделать условия для них комфортнее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан