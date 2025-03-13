В Уфе сотни домов остались без отопления из-за аварии на котельной

Более 350 домов и соцобъектов в Кировском и Советском районах Уфы остались без горячей воды и отопления. Вечером произошла остановка работы котельной № 27. По данным Уфимских инженерных сетей, причиной коммунальной аварии послужило технологическое повреждение тепловых сетей.