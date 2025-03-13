ХК «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» в домашнем матче

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» на «Уфа-Арене». Сегодня наша команда стартовала в серии домашних игр. На восьмой минуте гости открыли счет. Это сделал Максим Комтуа. Во втором игровом отрезке «динамовцы» реализовали большинство.

Но уфимцы сумели ответить гостям и к середине этого же периода отыграли одну шайбу. Заключительная двадцатиминутка началась с быстрого гола Никиты Гусева, который оформил дубль в матче. 1:3 — «Салават» прервал пятиматчевую победную серию. Следующую встречу уфимцы проведут против минского «Динамо» — 15 марта.