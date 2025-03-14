В Уфе прошел форум, приуроченный ко Всемирному дню почки

Каждый десятый житель республики страдает хронической болезнью почек. Такие данные озвучили на форуме, приуроченном ко Всемирному дню почки. Мероприятие прошло в БГМУ и собрало на площадке нефрологов со всей страны.

Федеральные эксперты отметили вклад башкирских специалистов в лечение заболеваний этой сферы. В Уфе есть клиническая нефрология, гемодиализ и даже трансплантация почки, которая в России не так распространена. Всемирный день, посвященный этому органу, проводится ежегодно. Организуются различные мероприятия от массового обследования больных до марафонов.