Башкирия стала финалистом конкурса «Столица финансовой культуры»

Башкортостан вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры». Итоги подвели на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Диплом финалиста представители республики получили из рук главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.

Как отметили организаторы, формирование финансовой культуры населения – задача более сложная, чем повышение финансовой грамотности. Среди наиболее популярных тем – киберграмотность, вопросы, связанные с инвестициями, новыми технологиями, общественными финансами. В 2022 году в Башкортостане создали региональный центр финансовой грамотности. Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, башкирским Минфином реализуется множество просветительских проектов, среди которых «Диалоги о финансах».