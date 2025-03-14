В Башкирии ребенок застрял головой в детском горшке

В Уфимском районе 10-летний мальчик играл с горшком сестрёнки, надел его на голову и не смог снять. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы аккуратно разрезать пластмассовый горшок и помочь ребенку.