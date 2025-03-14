В Башкирии ребенок застрял головой в детском горшке

В Уфимском районе 10-летний мальчик играл с горшком сестрёнки, надел его на голову и не смог снять. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы аккуратно разрезать пластмассовый горшок и помочь ребенку.
С похожей ситуацией столкнулась 8-летняя девочка, у которой во время игры застрял палец в пластмассовом кольце. Когда палец начал опухать, ее мама вызвала спасателей. Они также разрезали кольцо и освободили девочку.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.