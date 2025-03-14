В Башкирии мужчина украл 2-летнего сына

В Башкирии судебные приставы вернули 2-летнего сына матери. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

25-летний житель Ермекеевского района развелся с супругой и забрал их общего 2-летнего ребёнка. Мужчина увёз малыша в неизвестном направлении. Мама ребёнка проживала в Надыме и не видела сына с ноября прошлого года. Все попытки установить связь с бывшим мужем провалились.