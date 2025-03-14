В Уфе в глазу строителя обнаружили гвоздь

Врачи Уфы помогли строителю с серьёзной травмой. Подробности сообщает министерство здравоохранения республики.
При проведении ремонтных работ мужчине в глазное яблоко попал гвоздь. Инородный объект вошёл в глаз под углом 90 градусов. Экстренно пострадавшего доставили в офтальмологический травмпункт в городской больнице №8.
Врачам удалось оперативно извлечь гвоздь и восстановить цельность глазного яблока. После была проведена повторная операция по замене помутневшего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. Своевременно проведённая хирургическая помощь позволила сохранить пациенту глаз и зрение.
Фото: министерство здравоохранения РБ.