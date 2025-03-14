В Уфе восстановили работу поврежденной котельной

В Уфе восстановлена работа котельной №27, она функционирует в рабочем режиме. Все дома, социальные объекты в Кировском и Советском районах, в том числе школы и детсады, подключены к отоплению.

Напомним, накануне из-за технологического повреждения более 350 жилых домов и соцобъектов Уфы остались без горячей воды и отопления. Сейчас до полного восстановления тепла лицей №94 и школу №108 временно перевели на дистанционное обучение. Воспитанникам шести детских садов предложено посетить другие три детских сада.

В случае если в вашей квартире на данное время нет тепла и горячей воды, нужно сообщить об этом в диспетчерские МУП УИС:

246-01-47 – Кировский район

246-37-52 – Советский район