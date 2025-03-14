В Уфе нашли ещё одного лебедя, пострадавшего от нефтепродуктов

Очевидцы сообщили зооволонтёрам ещё об одном пострадавшем лебеде. Накануне сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» и инспекторы Минэкологии доставили в ветклинику птицу, едва не утонувшую в нефтепродуктах в Черниковке.

По словам руководителя центра Дмитрия Стрельникова, степень поражения оперения составила более 90%. Лебедь по-прежнему в тяжелом состоянии. И уже сегодня стало известно о его паре, которая оказалась в такой же ситуации. Пострадавшую птицу обнаружили на реке вдоль кромки воды.