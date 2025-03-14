В программе «Герои Башкортостана» зарегистрировались более тысячи бойцов СВО

В программу «Герои Башкортостана» уже поступило более тысячи заявок. Участники СВО предлагают свои кандидатуры для нового кадрового проекта. В их числе – действующий участник СВО с позывным «Хасан» из Салавата.

В составе батальона Шаймуратова он два долгих месяца удерживал активную оборону в городе Бахмут. Именно тогда за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, солдат получил свою первую награду – медаль генерала Шаймуратова. Несколько раз «Хасан» был контужен, получил ранение, но снова возвращался в строй. Даже будучи в отпуске по ранению, занимается отправкой гуманитарной помощи. Также боец принимает участие в образовательной программе «Время героев». Он строит планы на будущее, зная, что его опыт и знания будут востребованы.