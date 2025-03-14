В Башкирии мужчина лишился автомобиля за повторную пьяную езду

В Башкирии 60-летний мужчина лишился своей иномарки за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Дюртюлинский районный суд признал его виновным, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В декабре прошлого года его остановили сотрудники ГАИ в селе Семилетке за рулем «Тойота Хайлендер» в состоянии опьянения. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом за аналогичное нарушение.
В результате суд назначил ему 240 часов обязательных работ, лишил прав на управление транспортом на срок 2 года и 6 месяцев. Иномарку конфисковали в пользу государства.