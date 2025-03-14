В Башкирии фермер развивает хозяйство благодаря гранту

Молодой предприниматель из Илишевского района на средства гранта развивает фермерское хозяйство. Фаил Алтапов принял участие в проекте «Агростартап». На выделенные средства он приобрел 14 голов русских тяжеловозов, а также необходимую сельхозтехнику.

Мощный жеребец-производитель весом в тонну – едва ли не главный питомец на ферме Фаиля Алтапова. В общей сложности в загонах живут 35 голов: скаковые, башкирской породы и русские тяжеловозы. Грациозными животными Фаиль увлечен с детства. И то, что он станет их разводить, для него было понятно. Фаиль закончил аграрный университет и вернулся в родную деревню.

В прошлом году фермер обратился в администрацию Илишевского района за поддержкой в бизнесе. Благодаря программе «Агростартап» от Минсельхоза республики он получил грант 4,5 миллиона рублей.

Фаил занимается разведением лошадей с 21 года. Постепенно развивает свое дело. У него есть техника, число которой он планирует увеличить, есть поля с посевами – культуры идут на корм животным и на продажу.

Программа «Агростартап» – большая поддержка для предпринимателей, желающих развиваться в сельском хозяйстве. Средства выделяются на условиях софинансирования: 90 процентов – бюджетные деньги и 10 – собственные.