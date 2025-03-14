В Башкирии пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГАИ

В Нефтекамске пьяный водитель пытался уйти от преследования сотрудников ГАИ. Об этом в своих соцсетях сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Сотрудники ДПС на проспекте Комсомольском начали преследовать «Hyundai Solaris». Водитель не остановился, но вскоре был задержан. При проверке документов у 37-летнего мужчины из Янаула заметили признаки опьянения. Алкотестер показал 1,070 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель не согласился с результатом и попросил провести повторную проверку в наркологическом диспансере, где результат оказался тем же.

На водителя составили административные материалы. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Теперь мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.