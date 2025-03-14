В Уфе прошло заседание Совета по развитию промышленности

Первые в России по количеству промышленных кластеров и одни из лидеров по числу индустриальных технопарков. В 2024 году Башкортостан вновь показал хорошие результаты и вернул себе первое место в рейтинге Минпромторга по уровню эффективности проводимой промполитики в стране.
Сегодня в Уфимском районе состоялось расширенное заседание Совета по развитию промышленности республики и коллегии регионального Минпрома. Площадкой для проведения мероприятия выбрали технопарк «Зубово». Участие в заседании принял глава республики Радий Хабиров и заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов
Самое главное, что, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, республика не снижала темпов, отметил Радий Хабиров. Активно шли процессы модернизации предприятий. Иван Куликов в свою очередь отметил, что в Башкортостане делается всё для достижения высоких результатов, и положительно отозвался о создании в регионе Совета по развитию промышленности.