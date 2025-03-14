В Уфе прошло заседание Совета по развитию промышленности

Первые в России по количеству промышленных кластеров и одни из лидеров по числу индустриальных технопарков. В 2024 году Башкортостан вновь показал хорошие результаты и вернул себе первое место в рейтинге Минпромторга по уровню эффективности проводимой промполитики в стране.

Сегодня в Уфимском районе состоялось расширенное заседание Совета по развитию промышленности республики и коллегии регионального Минпрома. Площадкой для проведения мероприятия выбрали технопарк «Зубово». Участие в заседании принял глава республики Радий Хабиров и заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов

Промышленность отработала очень хорошо, об этом говорят все цифры. У нас рост почти 6%, рост по инвестициям, рост производительности труда. Промышленность в прошедшем году, как и в этом, и в предыдущие два года, выполняла специфические задачи. Основной акцент был на обеспечение обороноспособности страны, поскольку у нас находится большое количество оборонных предприятий, за что им особая благодарность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Самое главное, что, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, республика не снижала темпов, отметил Радий Хабиров. Активно шли процессы модернизации предприятий. Иван Куликов в свою очередь отметил, что в Башкортостане делается всё для достижения высоких результатов, и положительно отозвался о создании в регионе Совета по развитию промышленности.

Ещё одно доказательство серьёзного внимания руководства региона к развитию ключевой отрасли нашей страны, за что мы безмерно благодарны. Этот Совет – возможность для прямого диалога региональной и федеральной власти с бизнесом, возможность слышать предприятия, их вопросы и проблемы.

Иван Куликов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ