В Уфе прошло заседание Совета по развитию промышленности

Промышленность отработала очень хорошо, об этом говорят все цифры. У нас рост почти 6%, рост по инвестициям, рост производительности труда. Промышленность в прошедшем году, как и в этом, и в предыдущие два года, выполняла специфические задачи. Основной акцент был на обеспечение обороноспособности страны, поскольку у нас находится большое количество оборонных предприятий, за что им особая благодарность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан