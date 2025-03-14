В России могут продлить действие исламского банкинга

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Депутаты предложили продлить эксперимент до сентября 2028 года. Исламский банкинг – деятельность, соответствующая принципам шариата, который запрещает выдавать деньги под проценты.

Одним из тех, кто решил воспользоваться исламским банкингом, стал предприниматель из Кугарчинского района Ильшат Диникеев. Он получил лизинговую поддержку в размере 3 млн 331 тысячи рублей для приобретения нового фургона. Мужчина занимается продажей и доставкой автозапчастей, автохимии в село Юмагузино. Предприниматель обратился в Региональную лизинговую компанию и решил приобрести автотранспорт. Новый фургон позволит предпринимателю увеличить объемы поставок товаров, а также сократить сроки и стоимость доставки запчастей от поставщика до магазина.