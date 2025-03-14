Игроки «Салавата Юлаева» рассказали подробности матча против «Динамо»

Накануне «Салават Юлаев» прервал пятиматчевую победную серию, уступив московскому «Динамо» на домашнем льду. Счёт в матче открыли гости в первой двадцатиминутке.
Уже во втором игровом отрезке динамовцы увеличивают преимущество, но к середине этого же периода Скотт Уилсон реализует большинство и отыгрывает одну шайбу. Через 23 секунды после начала заключительной двадцатиминутки Никита Гусев оформляет дубль и ставит точку в матче.
1:3 – итоговый счёт. Уже завтра на «Уфа-Арене» «Салават» примет минское «Динамо».