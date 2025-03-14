Радий Хабиров посетил форум «АРТ-Курултай»

Глава республики вручил ключи от автобуса государственному ансамблю кураистов. Музыканты смогут гастролировать на нем в комфортных условиях. Также сегодня Радий Хабиров вручил госнаграды работникам культуры и искусства. Так в Башкортостане проходит пятый юбилейный форум «АРТ-Курултай».

Вот в таком необычном формате — как награду — глава республики вручает руководителю ансамбля кураистов ключи. Это обещанный подарок от Радия Хабирова. На улице перед ГКЗ «Башкортостан» стоит автобус, которым эти ключи заведут. Для артистов это большое подспорье, гастролировать они теперь будут с комфортом.

Форум «АРТ-Курултай» объединяет на одной площадке деятелей искусства со всей страны. Радий Хабиров в своем выступлении рассказал о достижениях Башкортостана в культуре за шесть лет. В отрасли существенно улучшилась инфраструктура — отремонтировано и построено больше 100 объектов.

Башкортостан четвёртый год подряд удерживает лидерство в рейтинге информационной активности. Мы вышли на второе место после Москвы по числу посещений культурных мероприятий. Эта цифра у нас превысила 160 млн. Мы предоставили право участникам СВО и членам их семей посещать учреждения культуры и мероприятия на льготной основе. За полтора года этой мерой поддержки воспользовалось порядка 90 тысяч человек, в основном члены семей участников СВО, которые посетили более 12 тысяч мероприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим в культуре и искусстве. Также дипломы получили победители и лауреаты республиканского конкурса литературных, музыкальных, художественных произведений военно-патриотической тематики.

«Арт-Курултай» — площадка, где налаживают деловые контакты. Так, соглашение о сотрудничестве появилось между Киностудией «Башкортостан» имени Амира Абдразакова и «Свердловской киностудией». Совместно они планируют развивать уральский кинокластер.

Скрепили подписями документ о совместной работе специальная музыкальная школа «Сириус» в городе Сочи и музыкальный колледж Уфы. Образовательное учреждение в Краснодарском крае открылось в прошлом году — они готовы перенимать музыкальный опыт республики.