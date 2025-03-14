В Башкирии ожидается аномально тёплая погода

Как сообщает Госкомитет по ЧС, в регионе фиксируют активное снеготаяние. Спасательные службы готовятся к худшему развитию сценария половодья. Это позволит быть во всеоружии, если всё-таки уровень воды будет высоким. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы проводят профилактические рейды в местах возможного подтопления.

В зоне риска в том числе прибрежные участки Кировского района. Специалисты осуществляют подворовые обходы, вручают жителям памятки, уточняют количество проживающих, наличие лодок и рекомендуют начать подготовку уже сейчас. Спасатели проводят дробление льда, а также помогают военным при взрывных работах. Это необходимо для недопущения заторов и подтоплений в период весеннего половодья.