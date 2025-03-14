В Уфе 98-летний ветеран ВОВ стал почетным гражданином города

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы и звание почетного гражданина Уфы вручили ветерану Великой Отечественной войны Виктору Погудину. В 18 лет он вступил в ряды Красной армии и участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, Польши и Чехословакии. Сейчас свидетелю и участнику тех исторических событий — 98.

Полагаться только на себя. Даже в свои 98 лет Виктор Погудин не изменяет этому правилу и редко принимает от кого-либо помощь.

Виктор Гаврилович в преклонном возрасте самостоятельно готовит овсяную кашу. Множество наград на пиджаке свидетельствуют о его боевом прошлом. Уроженец Благовещенского района в 18 лет ушёл на передовую в далёком 1944-м. Служил связистом в артиллерийской батарее.

Также Виктор Гаврилович вместе с сослуживцами маскировали реактивные установки БМ-13 — знаменитые «Катюши». Во время жестоких сражений, говорит фронтовик, много раз рисковал жизнью, чтобы бесперебойно обеспечивать телефонной связью командование для управления войсками. Приходилось всё делать ползком под огнём противника.

По-пластунски, с катушкой. Я тянул, меня один поддерживал, охранял. Виктор Погудин, ветеран Великой Отечественной войны

С 44-го Виктор Погудин участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии. В Моравско-Остравской наступательной операции получил серьёзное ранение.

Получил ранение в голову и в ногу. Оперировали прямо на ходу. Со всеми дружили, мы так как один жили. Друг друга поддерживали также, всё. Виктор Погудин, ветеран Великой Отечественной войны

Окончание войны Виктор Гаврилович встретил в Праге. После служил на Украине, в Румынии, Венгрии. В марте пятидесятого года демобилизовался и вернулся в Уфу, где встретил свою будущую супругу Тамару, с которой прожил более полувека.

Пришёл он с войны в одной гимнастёрке, сверху шинель. Всё, больше ничего. То есть он в этой шинельке к маме свататься приходил, так он в ней и на работу поступил на завод имени Гутмана. Любовь Елпаева, дочь Виктора Погудина

Долгие годы Виктор Гаврилович проработал токарем на заводе горного оборудования. Воспитал двоих детей. Богат внуками и правнуками. Ветерану вручили юбилейную медаль в честь восьмидесятилетия Победы и присвоили звание почетного гражданина Уфы.

Тут целый комплекс мер: это и ежегодная выплата премии ко дню рождения города Уфы, это и бесплатные коммунальные услуги, это бесплатный проезд на общественном транспорте. Это наша дань уважения к нашим ветеранам. 42 ветерана награждены этим почетным званием. Айдар Зубаиров, депутат городского совета г. Уфы

Всего же в Октябрьском районе столицы ныне проживают 11 ветеранов Великой Отечественной.

В ближайшее время ветеранам вручим нагрудные знаки, удостоверения и медали 80-летия Победы. Также медали будут вручены 256 труженикам тыла. Алик Рамазанов, начальник информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы