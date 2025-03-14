В Уфе 98-летний ветеран ВОВ стал почетным гражданином города

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы и звание почетного гражданина Уфы вручили ветерану Великой Отечественной войны Виктору Погудину. В 18 лет он вступил в ряды Красной армии и участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, Польши и Чехословакии. Сейчас свидетелю и участнику тех исторических событий — 98.
Полагаться только на себя. Даже в свои 98 лет Виктор Погудин не изменяет этому правилу и редко принимает от кого-либо помощь.
Виктор Гаврилович в преклонном возрасте самостоятельно готовит овсяную кашу. Множество наград на пиджаке свидетельствуют о его боевом прошлом. Уроженец Благовещенского района в 18 лет ушёл на передовую в далёком 1944-м. Служил связистом в артиллерийской батарее.
Также Виктор Гаврилович вместе с сослуживцами маскировали реактивные установки БМ-13 — знаменитые «Катюши». Во время жестоких сражений, говорит фронтовик, много раз рисковал жизнью, чтобы бесперебойно обеспечивать телефонной связью командование для управления войсками. Приходилось всё делать ползком под огнём противника.
С 44-го Виктор Погудин участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии. В Моравско-Остравской наступательной операции получил серьёзное ранение.
Окончание войны Виктор Гаврилович встретил в Праге. После служил на Украине, в Румынии, Венгрии. В марте пятидесятого года демобилизовался и вернулся в Уфу, где встретил свою будущую супругу Тамару, с которой прожил более полувека.
Долгие годы Виктор Гаврилович проработал токарем на заводе горного оборудования. Воспитал двоих детей. Богат внуками и правнуками. Ветерану вручили юбилейную медаль в честь восьмидесятилетия Победы и присвоили звание почетного гражданина Уфы.
Всего же в Октябрьском районе столицы ныне проживают 11 ветеранов Великой Отечественной.
Регулярно к Виктору Гавриловичу с экскурсией приходят школьники. Он вместе с дочерью охотно встречает их и рассказывает молодому поколению, как ковалась победа над нацизмом в самой масштабной войне в истории человечества.